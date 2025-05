Giampaolo ricorda Fiorita | “Col Napoli voglio lo spirito di chi ha perso un fratello che sognava la salvezza”

Giampaolo non ha potuto non tornare sul dramma che ha colpito il club con l'improvvisa scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita: "Non è stato facile gestire tutto e non lo è tuttora ma non voglio strumentalizzazioni su ciò che è accaduto. Orgoglioso del club, dei tifosi e della città per come ha gestito tutto, ora tocca al Lecce". 🔗 Il tecnico del Lecce, Marconon ha potuto non tornare sul dramma che ha colpito il club con l'improvvisa scomparsa del fisioterapista Graziano: "Non è stato facile gestire tutto e non lo è tuttora ma nonstrumentalizzazioni su ciò che è accaduto. Orgoglioso del club, dei tifosi e della città per come ha gestito tutto, ora tocca al Lecce". 🔗 Fanpage.it

