Giampaolo | Napoli squadra forte dovremo fare la nostra parte

Napoli. Marco Giampaolo allenatore del lecce è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del . L'articolo Giampaolo: “Napoli squadra forte, dovremo fare la nostra parte” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Forzazzurri.net - Giampaolo: “Napoli squadra forte, dovremo fare la nostra parte” Il tecnico del Lecce parla alla vigilia del match contro il. Marcoallenatore del lecce è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del . L'articolo: “la” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Forzazzurri.net

Cosa riportano altre fonti

Lecce, Giampaolo: «Giochiamo per Graziano. Il Napoli? La squadra più forte del campionato» - Lecce, Giampaolo: «Giochiamo per Graziano. Il Napoli? La squadra più forte del campionato»"> Alla vigilia della sfida contro il Napoli, il tecnico del Lecce Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa toccando diversi temi, tra cui il doloroso lutto che ha colpito l’ambiente giallorosso con la scomparsa di Graziano Fiorita, storico membro dello staff. «Un dolore ancora vivo. Non è facile gestirlo» L’apertura è dedicata al ricordo di Graziano: «Idealmente vogliamo abbracciare la famiglia di Graziano. 🔗napolipiu.com

Conte dopo Napoli Inter: «Ottima prestazione contro una squadra molto forte ma un po’ di disappunto per questa cosa…» - Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn, l’ex nerazzurro parla dopo la sfida Napoli Inter: ecco il pensiero del tecnico Il tecnico del Napoli, Antonio Conte è intervenuto a Dazn dopo il pareggio tra Napoli e Inter. Ecco un estratto delle sue parole al termine della partita: CONTE DOPO NAPOLI INTER – «Il premio sono i due giorni di riposo che […] 🔗calcionews24.com

Napoli-Fiorentina, Palladino senza Zaniolo. Conte: “Viola squadra forte” - Napoli-Fiorentina allo stadio Deiego Armando Maradona di Napoli domenica 9 marzo alle ore 15. Partita valida per la 28esima giornata di serie A diretta da Andrea Colombo della sezione di Como. Assistenti saranno Cecconi e Dei Giudici, con Marchetti quarto uomo. Al VAR ci sarà Meraviglia, AVAR affidato a Chiffi. Fiorentina di Raffaele Palladino reduce dal ko di Atene con il Panathinaikos in Conference League, partita di ritorno al Franchi di Firenze giovedì 13 marzo. 🔗corrieretoscano.it

Approfondimenti da altre fonti

Giampaolo in conferenza: Napoli la più forte in serie A, non sono solo McTominay. Gestire ciò che ci è successo non è semplice; Lecce, Giampaolo: «Sappiamo che il Napoli è primo in classifica, ma era forte anche l'Atalanta; Lecce, Giampaolo in conferenza: Sansone torna in lista, Rebic è disponibile. Napoli? La squadra più forte del campionato; Lecce, Giampaolo: Sappiamo che il Napoli è primo in classifica, ma era forte anche l'Atalanta. 🔗Cosa riportano altre fonti

Giampaolo: “Napoli squadra forte, dovremo fare la nostra parte” - ForzAzzurri.net - Il tecnico del Lecce parla alla vigilia del match contro il Napoli. Marco Giampaolo allenatore del lecce è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia ... 🔗forzazzurri.net

Lecce, Giampaolo: «Giochiamo per Graziano. Il Napoli? La squadra più forte del campionato» - Alla vigilia della sfida contro il Napoli, il tecnico del Lecce Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa toccando diversi temi, tra cui il doloroso lutto che ha colpito l’ambiente giallorosso c ... 🔗napolipiu.com

Lecce, Giampaolo: "Napoli la più forte, ma faremo nostra parte. Abbiamo perso un fratello" - Il tecnico del Lecce Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Napoli di Antonio Conte. 🔗msn.com