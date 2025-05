Giallo a Pescara cadavere di un uomo recuperato nel fiume

uomo è stato recuperato dalle acque del fiume Pescara, nei pressi della banchina sud del portocanale del capoluogo adriatico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la Guardia costiera. La polizia si sta occupando delle indagini per ricostruire l'accaduto. 🔗 Agi.it - Giallo a Pescara, cadavere di un uomo recuperato nel fiume AGI - Il corpo senza vita di unè statodalle acque del, nei pressi della banchina sud del portocanale del capoluogo adriatico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la Guardia costiera. La polizia si sta occupando delle indagini per ricostruire l'accaduto. 🔗 Agi.it

Se ne parla anche su altri siti

Giallo a Milazzo, trovato il cadavere di un uomo in un capannone abbandonato - Macabro ritrovamento all'interno di un capannone in via Tonnara a Milazzo (Messina). Nell'edificio abbandonato è stato trovato il cadavere di un uomo di 57 anni. Il decesso, secondo i primi accertamenti, risalirebbe ad alcuni giorni fa. I carabinieri hanno trovato addosso all'uomo un... 🔗today.it

Il giallo di Bivio Cascinare: trovato il cadavere di un uomo di 34 anni - Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 28 marzo 2025 – A dare l’allarme del corpo senza vita del tunisino 34enne che giaceva in uno stanzino realizzato nel sottoscala, sono stati alcuni dei residenti (tutti stranieri) nella stessa palazzina di via Turati, a Bivio Cascinare, tristemente nota per un accoltellamento avvenuto tre anni fa, al termine di una violenta lite tra indiani che lì risiedevano e che ha portato alla morte un indiano 29enne. 🔗ilrestodelcarlino.it

Rinvenuto nel fiume Pescara il cadavere di un uomo - Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nel fiume Pescara dalla banchina sud nelle prime ore di venerdì 2 maggio. Sul posto sono intervenuti sia i soccorritori del 118 che i militari della guardia costiera. Iscriviti per leggere i nostri approfondimenti nella sezione Dossier In base alle... 🔗ilpescara.it

Su questo argomento da altre fonti

Giallo a Pescara, cadavere di un uomo recuperato nel fiume; Rinvenuto nel fiume Pescara il cadavere di un uomo; Il cadavere di un uomo è stato recuperato dal fiume Pescara; Pescara, cadavere ripescato dal fiume. 🔗Ne parlano su altre fonti

Giallo a Pescara, cadavere di un uomo recuperato nel fiume - AGI - Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato dalle acque del fiume Pescara, nei pressi della banchina sud del portocanale del capoluogo adriatico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del ... 🔗msn.com

IL CADAVERE DI UN UOMO RECUPERATO DALLE ACQUE DEL FIUME PESCARA: SUL POSTO LE FORZE DI POLIZIA - PESCARA- Il cadavere di un uomo è stato recuperato dalle acque del fiume Pescara, nei pressi della banchina sud del portocanale del capoluogo adriatico. Sul posto Vigili del fuoco, Guardia Costiera e ... 🔗abruzzoweb.it

Pescara: il cadavere di un uomo recuperato dal fiume - Il cadavere di un uomo è stato recuperato dalle acque del fiume Pescara. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera e il 118 ... 🔗rete8.it