Ghost of Yotei Sony ha aperto i preordini delle varie edizioni del gioco ed ha confermato i bonus per i preordini

Sony ha ufficialmente aperto i preordini di Ghost of Yotei, la nuova esclusiva PS5 firmata Sucker Punch, attesa nei negozi fisici e digitali a partire dal prossimo 2 ottobre 2025. L'annuncio è accompagnato dalla conferma di tutte le edizioni acquistabili e dai dettagli sui bonus prenotazione, rendendo il momento perfetto per orientarsi tra le opzioni disponibili. L'iniziativa è già attiva su PlayStation Store per la versione digitale, mentre le edizioni fisiche si possono prenotare presso vari rivenditori, come Amazon.Prenotando qualunque edizione si otterranno alcuni bonus digitali: una maschera esclusiva da utilizzare nel gioco, sette avatar PSN e una serie di concept art raffiguranti Atsu e tutti i membri dei Sei di Y?tei, personaggi centrali nella narrativa.Per quanto riguarda le edizioni, la Standard Edition (79,99€) è la più accessibile e include soltanto il gioco base con i bonus prenotazione.

