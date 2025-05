Gerusalemme non è più in pericolo | spenti i roghi | Trump minaccia chiunque compri il petrolio iraniano

Tgcom24.mediaset.it - Gerusalemme non è più in pericolo: spenti i roghi | Trump minaccia chiunque compri il petrolio iraniano Hamas aveva pubblicato via Telegram un messaggio rivolto ai palestinesi: "Bruciate tutto". Oman: rinviati i colloqui tra Iran e Usa in programma a Roma il 3 maggio 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Batte la testa giocando in casa, bimbo non più in pericolo di vita - E' stata una domenica difficile per una famiglia del Burkina Faso di Trebaseleghe. Un bimbo di 2 anni, giocando con un fratellino ha battuto la testa e ha perso conoscenza. Oggi 17 marzo, dopo le cure dei professionisti della Rianimazione Pediatrica, il quadro clinico del piccolo è migliorato e i... 🔗padovaoggi.it

Lotta alla criminalità organizzata: "Mafiosità, il pericolo più insidioso" - Era “cosa loro“, ora è di tutti. Diventerà la casa di studenti fuori sede, neolaureati e giovani lavoratori a inizio carriera. È un immobile confiscato ai soliti picciotti della ‘ndrangheta. Si trova a Olate, rione di Lecco. Si tratta di un’abitazione al quarto piano e di un sottotetto di una palazzina. Nei giorni scorsi i funzionari della Anbsc, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, l’hanno assegnato ai lecchesi. 🔗ilgiorno.it

Perché i genitori millenial non organizzano più i pigiama party per i figli: “Un pericolo per la sicurezza dei piccoli” - Sempre più genitori vietano i pigiama party ai figli, temendo rischi per la loro sicurezza. Su TikTok, il dibattito si accende: tra chi difende la tradizione e chi la ritiene superata, emergono storie inquietanti che spiegano il crescente timore verso questa esperienza un tempo irrinunciabile.Continua a leggere 🔗fanpage.it