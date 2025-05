Gerusalemme la protesta degli ebrei ortodossi antisionisti contro Israele e pro Palestina

I membri della Neturei Karta, un'organizzazione internazionale di ebrei ortodossi antisionisti, hanno bruciato bandiere israeliane durante una protesta a Gerusalemme contro lo Stato di Israele, che ritengono non dovrebbe esistere prima della venuta del Messia. La protesta mentre Israele celebrava il suo 77esimo anniversario del Giorno dell'Indipendenza.

