Germano Seggio 50 anni suonati | l' intervista a La Macchina del Tempo

intervista realizzata da Angelo Scuderi, per la sua “Macchina del Tempo”, Germano Seggio, chitarrista e compositore siciliano si racconta e racconta di questi suoi “50 anni suonati”. L’intervista, come da format, scandisce come un vero metronomo, date e passaggi importanti per la vita. 🔗 Palermotoday.it - Germano Seggio "50 anni suonati": l'intervista a "La Macchina del Tempo" In questarealizzata da Angelo Scuderi, per la sua “del”,, chitarrista e compositore siciliano si racconta e racconta di questi suoi “50”. L’, come da format, scandisce come un vero metronomo, date e passaggi importanti per la vita. 🔗 Palermotoday.it

