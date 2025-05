Germania servizi segreti su AfD | Partito estremista di destra leader Alice Weidel | Scandalo decisione politica prima delle elezioni del 6 maggio

servizi segreti classificano ufficialmente l'AfD come forza contraria all'ordine democratico: "Ignora la dignità umana". La reazione del Partito: "Manovra del sistema contro l'opposizione" L'AfD è ufficialmente un "Partito estremista di destra". È quanto stabilito dal Bundesverfassungsschut

Germania, l’AfD dichiarato partito di estrema destra dai servizi segreti. Cosa succede ora - Berlino, 2 maggio 2025 – Il partito tedesco Alternativa per la Germania (Alternative für Deutschland, AfD) è stato ufficialmente classificato un “movimento di estrema destra” dall’Ufficio generale per la protezione della Costituzione (BfV), ovvero i servizi segreti interni tedeschi. A darne l’annuncio è stata la stessa agenzia di intelligence, che ha reso pubblica la sua valutazione al termine di un’indagine durata circa tre anni. 🔗quotidiano.net

Germania, i Servizi interni classificano Afd come “destra estrema” - L’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), il servizio di intelligence interno tedesco, ha classificato Alternative fuer Deutschland (AfD), come accertata organizzazione estremista di destra. I servizi segreti interni hanno comunicato che il sospetto che il partito stesse perseguendo azioni dirette contro l’ordine fondamentale democratico e libero è stato confermato e, in parti essenziali, è divenuto certo. 🔗lapresse.it

Germania, gli exit poll: prima la Cdu. AfD al 20 per cento, giù i socialisti - Elezioni federali 2025 in Germania, i primi exit poll confermano sostanzialmente i risultati della vigilia. Cdu-Csu sono dati al 28,5%, la destra di AfD al 20% I socialisti di Spd al 16,5%, Verdi al 12%. La sinistra di Linke è al 4 per cento. In questo quadro, ancora provvisorio in attesa dei risultati dei voti veri, si rafforza lo scenario di un governo a guida popolare con socialisti e verdi. Alice Weidel, co-leader di Afd, celebra la "vittoria storica" del suo partito alle elezioni in Germania, che gli exit poll dei vari istituti danno come previsto al secondo posto, tra il ... 🔗iltempo.it

Germania, l’AfD dichiarato partito di estrema destra dai servizi segreti. Cosa succede ora - “Ideologia etnico-escludente e posizioni xenofobe”. Dopo un’indagine di tre anni l’intelligence tedesca ha classificato “di estrema destra” la formazione che alle ultime elezioni ha preso più del 20% ... 🔗msn.com

Germania, i Servizi interni classificano Afd come “destra estrema” - L’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), il servizio di intelligence interno tedesco, ha classificato Alternative fuer Deutschland (AfD), come accertata organizzazione estremista ... 🔗msn.com

Germania, per l’intelligence l’Afd è un partito estremista: “Vìola la dignità dell’uomo” - I Servizi segreti dopo 4 anni di indagine: “Il concetto di popolo dominato da principi etnici e legato alla discendenza è incompatibile con l’ordine ... 🔗repubblica.it