Germania | polizia Stoccarda probabile incidente per ora no prove di attacco

Germania), 2 mag. (LaPresse) – "Secondo lo stato attuale delle indagini e sulla base delle informazioni finora disponibili, i nostri colleghi dell'operazione a Olgaeck ritengono che si sia trattato di un tragico incidente stradale. Al momento non ci sono prove di un attacco o di un atto deliberato". Lo ha comunicato la polizia di Stoccarda, dopo che un'auto ha travolto diversi pedoni nel centro della città.

Germania, auto sulla folla a Stoccarda: diversi feriti. Fermato un uomo. Polizia: “Nessuna ipotesi esclusa” - Un’auto ha travolto un gruppo di persone nel centro di Stoccarda, in Germania. Sul posto ci sono diversi feriti, alcuni in gravi condizioni. Lo scrivono la polizia e i vigili del fuoco su X. L’autista è stato fermato. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente stradale. “Le indagini procedono in ogni direzione e non si può ancora escludere nulla”, ha detto una portavoce della polizia all’Ansa, rispondendo alla domanda se quanto accaduto a Stoccarda, dove un’auto ha travolto un gruppo di persone, sia stato un incidente stradale o un attentato. 🔗ilfattoquotidiano.it

Germania, tre persone uccise. La polizia: non date passaggi agli autostoppisti - Roma, 6 aprile 2025 - In Germania è caccia all'uomo dopo il ritrovamento di tre persone morte a Weitefeld, una cittadina di circa 2.300 abitanti nella regione del Westerwald. Il triplice omicidio sarebbe avvenuto nelle prime ore del mattino in un comprensorio residenziale. "Abbiamo ricevuto una chiamata d'emergenza alle 3:45 da qualcuno che urlava", ha riferito un portavoce della polizia alla Bild. 🔗quotidiano.net

Germania: polizia, almeno 28 i feriti per auto su folla a Monaco - Monaco (Germania), 13 feb. (LaPresse) – Sono almeno 28 le persone ferite, di cui alcune gravemente, dopo che un’auto ha travolto la folla a Monaco di Baveira. Lo ha riferito la polizia della capitale bavarese, che ha diffuso ulteriori dettagli sullo svolgimento degli eventi. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo si è avvicinato da dietro ad una manifestazione del sindacato Verdi, ha superato un mezzo della polizia, ha accelerato ed ha travolto la folla. 🔗lapresse.it

