Germania | polizia Stoccarda in incidente morta donna di 46 anni

Germania), 2 mag. (LaPresse) – “Nell’incidente sono rimaste ferite in modo lieve cinque persone e tre in modo grave. Tra i feriti gravi, una donna di 46 anni è morta in ospedale a causa delle ferite riportate”. Lo ha comunicato la polizia di Stoccarda, dopo che un’auto ha travolto i pedoni nel centro della città. La polizia ha poi confermato che: “L’autista è stato arrestato sul posto” e che “allo stato attuale delle indagini, non ci sono prove che facciano pensare a un atto di violenza deliberato o a un’aggressione”. “Per questo motivo la polizia di Stoccarda ritiene che si sia trattato di un tragico incidente stradale. Tuttavia, i retroscena dell’intero incidente sono oggetto di approfondite indagini tuttora in corso. È stato coinvolto anche un esperto”, hanno spiegato ancora le forze dell’ordine. 🔗 © Lapresse.it - Germania: polizia Stoccarda, in incidente morta donna di 46 anni Francoforte (), 2 mag. (LaPresse) – “Nell’sono rimaste ferite in modo lieve cinque persone e tre in modo grave. Tra i feriti gravi, unadi 46in ospedale a causa delle ferite riportate”. Lo ha comunicato ladi, dopo che un’auto ha travolto i pedoni nel centro della città. Laha poi confermato che: “L’autista è stato arrestato sul posto” e che “allo stato attuale delle indagini, non ci sono prove che facciano pensare a un atto di violenza deliberato o a un’aggressione”. “Per questo motivo ladiritiene che si sia trattato di un tragicostradale. Tuttavia, i retroscena dell’interosono oggetto di approfondite indagini tuttora in corso. È stato coinvolto anche un esperto”, hanno spiegato ancora le forze dell’ordine. 🔗 Lapresse.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Germania: polizia Stoccarda, probabile incidente, per ora no prove di attacco - Francoforte (Germania), 2 mag. (LaPresse) – “Secondo lo stato attuale delle indagini e sulla base delle informazioni finora disponibili, i nostri colleghi dell’operazione a Olgaeck ritengono che si sia trattato di un tragico incidente stradale. Al momento non ci sono prove di un attacco o di un atto deliberato”. Lo ha comunicato la polizia di Stoccarda, dopo che un’auto ha travolto diversi pedoni nel centro della città. 🔗lapresse.it

Polizia, auto sulla folla a Stoccarda un tragico incidente - "Un tragico incidente": la polizia di Stoccarda su X definisce così quanto accaduto nel pomeriggio, dove un'auto ha travolto un gruppo di persone. 🔗quotidiano.net

Germania, auto sulla folla a Stoccarda: 8 feriti, 3 gravi. Fermato un 42enne. Polizia: “Per ora no prove di attacco” - Un’auto ha travolto un gruppo di persone in un attraversamento pedonale nel centro di Stoccarda, in Germania. L’uomo alla guida, un 42enne, è stato fermato. Le forze dell’ordine ritengono “che si sia trattato di un tragico incidente stradale“. “Secondo lo stato attuale delle indagini e sulla base delle informazioni finora disponibili”, fa sapere la polizia di Stoccarda “al momento non ci sono prove di un attacco o di un atto deliberato”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Auto sulla folla a Stoccarda: 8 feriti, di cui 3 gravi. Fermato l’autista; Germania: polizia Stoccarda, probabile incidente, per ora no prove di attacco - LaPresse; Auto sulla folla a Stoccarda: feriti. La Bild: fermato l'autista; Germania, auto sulla folla a Stoccarda: diversi feriti. Fermato un uomo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Germania: polizia Stoccarda, probabile incidente, per ora no prove di attacco - Francoforte (Germania), 2 mag. (LaPresse) - "Secondo lo stato attuale delle indagini e sulla base delle informazioni finora disponibili, i nostri colleghi ... 🔗lapresse.it

Germania, auto sulla folla a Stoccarda: diversi feriti. Fermato un uomo. Polizia: “Nessuna ipotesi esclusa” - Un’auto ha travolto un gruppo di persone nel centro di Stoccarda, in Germania. Sul posto ci sono diversi feriti, alcuni in gravi condizioni. Lo scrivono la polizia e i vigili del fuoco su X. L’autista ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Germania: polizia Stoccarda, in incidente morta donna di 46 anni - Francoforte (Germania), 2 mag. (LaPresse) – “Nell’incidente sono rimaste ferite in modo lieve cinque persone e tre in modo grave. Tra i feriti gravi, una donna di 46 anni è morta in ospedale a causa d ... 🔗msn.com