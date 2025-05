Germania per i servizi l’Afd è un partito estremista e non in linea con l’ordinamento democratico

l’ordinamento liberale e democratico» della Germania. AfD, che alle elezioni del 23 febbraio ha ottenuto quasi il 21 per cento dei consensi, propone tra i suoi punti programmatici la «remigrazione» di coloro che non rispettano i valori tedeschi, concetto ripreso dall’ideologo Martin Sellner e definito dalle autorità come «fondato su un approccio etnico che esclude i cittadini con radici migratorie, soprattutto da Paesi a maggioranza musulmana, considerati non alla pari nel concetto di popolazione tedesca».Alice Weidel (Imagoeconomica).LEGGI ANCHE: Sfide e incognite del governo Merz in politica esteraIl vicepresidente di Afd Brandner: «Un’idiozia che non ha a che fare con il diritto e la legge»Le conclusioni dell’indagine, articolate in oltre 1. 🔗 Lettera43.it - Germania, per i servizi l’Afd è «un partito estremista e non in linea con l’ordinamento democratico» L’Ufficio federale per la protezione della Costituzione ha ufficialmente dichiarato che Alternative für Deutschland è un’organizzazione «sicuramente di estrema destra» e «non compatibile conliberale e» della. AfD, che alle elezioni del 23 febbraio ha ottenuto quasi il 21 per cento dei consensi, propone tra i suoi punti programmatici la «remigrazione» di coloro che non rispettano i valori tedeschi, concetto ripreso dall’ideologo Martin Sellner e definito dalle autorità come «fondato su un approccio etnico che esclude i cittadini con radici migratorie, soprattutto da Paesi a maggioranza musulmana, considerati non alla pari nel concetto di popolazione tedesca».Alice Weidel (Imagoeconomica).LEGGI ANCHE: Sfide e incognite del governo Merz in politica esteraIl vicepresidente di Afd Brandner: «Un’idiozia che non ha a che fare con il diritto e la legge»Le conclusioni dell’indagine, articolate in oltre 1. 🔗 Lettera43.it

