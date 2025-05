Germania per i servizi Afd è partito estremista Musk | Bandirlo è un attacco alla democrazia

Ignorando la "dignità umana" e perseguendo "azioni dirette contro l'ordine democratico", il partito guidato da Alice Weidel, è ora considerato un partito "decisamente di estrema destra"

Germania, l’AfD dichiarato partito di estrema destra dai servizi segreti. Cosa succede ora - Berlino, 2 maggio 2025 – Il partito tedesco Alternativa per la Germania (Alternative für Deutschland, AfD) è stato ufficialmente classificato un “movimento di estrema destra” dall’Ufficio generale per la protezione della Costituzione (BfV), ovvero i servizi segreti interni tedeschi. A darne l’annuncio è stata la stessa agenzia di intelligence, che ha reso pubblica la sua valutazione al termine di un’indagine durata circa tre anni. 🔗quotidiano.net

Germania, per i servizi l’Afd è «un partito estremista e non in linea con l’ordinamento democratico» - L’Ufficio federale per la protezione della Costituzione ha ufficialmente dichiarato che Alternative für Deutschland è un’organizzazione «sicuramente di estrema destra» e «non compatibile con l’ordinamento liberale e democratico» della Germania. AfD, che alle elezioni del 23 febbraio ha ottenuto quasi il 21 per cento dei consensi, propone tra i suoi punti programmatici la «remigrazione» di coloro che non rispettano i valori tedeschi, concetto ripreso dall’ideologo Martin Sellner e definito dalle autorità come «fondato su un approccio etnico che esclude i cittadini con radici migratorie, ... 🔗lettera43.it

Germania, servizi segreti su AfD: “Partito estremista di destra”, leader Alice Weidel: “Scandalo, decisione politica prima delle elezioni del 6 maggio” - I servizi segreti classificano ufficialmente l’AfD come forza contraria all’ordine democratico: “Ignora la dignità umana”. La reazione del partito: “Manovra del sistema contro l’opposizione” L’AfD è ufficialmente un “partito estremista di destra”. È quanto stabilito dal Bundesverfassungsschut 🔗ilgiornaleditalia.it

