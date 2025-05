Germania | Musk vietare Afd sarebbe attacco estremo alla democrazia

vietare il partito centrista AfD, il più popolare in Germania, sarebbe un attacco estremo alla democrazia”. È quanto scrive in un post sul social X Elon Musk, dopo che il servizio di intelligence interno tedesco ha classificato Alternative fur Deutschland (AfD) come organizzazione estremista di destra. 🔗 Lapresse.it - Germania: Musk, vietare Afd sarebbe attacco estremo alla democrazia Milano, 2 mag. (LaPresse) – “il partito centrista AfD, il più popolare inun”. È quanto scrive in un post sul social X Elon, dopo che il servizio di intelligence interno tedesco ha classificato Alternative fur Deutschland (AfD) come organizzazione estremista di destra. 🔗 Lapresse.it

Germania, Salvini: “Terrore a Berlino, ha ragione Musk ‘solo Afd può salvarla’” - “Sangue e terrore a Berlino, ancora per mano di un immigrato. Dopo anni di accoglienza senza limiti e finta tolleranza, l’Europa non può più ignorare i pericoli mortali portati dall’immigrazione di massa, come dicono Donald Trump e J.D.Vance. Intanto, domani i tedeschi per loro fortuna votano e possono cambiare. Ha ragione Elon Musk: solo AfD può salvare la Germania”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. 🔗lapresse.it

Berlino, turista spagnolo accoltellato al memoriale della Shoah, arrestato l'aggressore, un 19enne siriano; Musk: "Solo AfD puo? salvare la Germania" - Il turista è gravemente ferito ma non è in pericolo di vita; si indaga sul movente A Berlino un turista spagnolo è stato accoltellato al memoriale della Shoah da un 19enne siriano. L'uomo di 30 anni circa è stato ricoverato in ospedale, è ferito gravemente ma non è in pericolo di vita. Arrest 🔗ilgiornaleditalia.it

Germania, Ciani (Pd): “AfD raddoppia i voti, ma non è il cavallo di Troia che speravano Trump, Musk e Salvini” - L'AfD ha raggiunto un risultato clamoroso alle elezioni in Germania del 23 febbraio, sopra la soglia del 20%, seconda forza dopo la Cdu di Merz. Per Paolo Ciani (Pd) si tratta di "una preoccupante avanzata dell'estrema destra", ma per il momento "l'avanzata che speravano Trump e Musk e Salvini è stata frenata", ha detto a Fanpage.it.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Escludere AfD? La Germania si divide, il timore dell'effetto boomerang - La Faz titola "Una bomba sulla politica di Berlino", in molti segnalano che l'estremismo di destra si combatte con la buona politica, non con la ... 🔗huffingtonpost.it

Cosa cambia ora che la destra radicale tedesca AfD è stata dichiarata "incompatibile con la democrazia" - L'intelligence di Berlino ha cambiato la classificazione del partito che ora non è più solo "sospettato" ma considerato una "comprovata organizzazione estremista". Aumenta la sorveglianza e il movimen ... 🔗europa.today.it

Il partito Afd “ignora dignità umana, discrimina cittadini musulmani”: cosa cambia in Germania dopo il rapporto dei servizi interni - Il partito Alternative fuer Deutschland è stato classificato come una organizzazione di estrema destra e rischia la messa al ... 🔗msn.com