Germania l' intelligence dichiara l' Afd pericolo per la democrazia

© Ilgiornale.it - Germania, l'intelligence dichiara l'Afd "pericolo per la democrazia" Ora il Parlamento potrebbe chiedere lo scioglimento del partito guidato da Alice Weidel. Salvini: "Gravissimo". Rubio: "Tirannia mascherata" 🔗 Ilgiornale.it

Cosa riportano altre fonti

Germania, l'intelligence: "Afd è un gruppo estremista e pericoloso" - Berlino, 2 mag. (askanews) - L'agenzia di intelligence interna tedesca BfV ha classificato il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) come un'organizzazione estremista che minaccia la democrazia, dando così alle autorità maggiori poteri di monitoraggio del partito e corroborando le richieste di messa al bando per il partito che, fino ad oggi, era considertao a livello federale come "caso sospetto" di estremismo di destra. 🔗quotidiano.net

Germania, gli exit poll: prima la Cdu. AfD al 20 per cento, giù i socialisti - Elezioni federali 2025 in Germania, i primi exit poll confermano sostanzialmente i risultati della vigilia. Cdu-Csu sono dati al 28,5%, la destra di AfD al 20% I socialisti di Spd al 16,5%, Verdi al 12%. La sinistra di Linke è al 4 per cento. In questo quadro, ancora provvisorio in attesa dei risultati dei voti veri, si rafforza lo scenario di un governo a guida popolare con socialisti e verdi. Alice Weidel, co-leader di Afd, celebra la "vittoria storica" del suo partito alle elezioni in Germania, che gli exit poll dei vari istituti danno come previsto al secondo posto, tra il ... 🔗iltempo.it

Germania, Scholz contro Vance: “Non accettiamo interventi esterni. Afd banalizza olocausto” - (Adnkronos) – Olaf Scholz risponde a JD Vance. Il cancelliere tedesco ha commentato le parole del vicepresidente degli Stati Uniti, secondo cui l'Ue deve temere gli attacchi interni contro la libertà più di ogni altra minaccia e smettere di isolare i partiti di estrema destra dai governi: "Non accetteremo che persone che guardano alla Germania […] 🔗periodicodaily.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Germania, l'intelligence tedesca dichiara Afd un «pericolo per la democrazia». Ecco cosa rischia ora il partit; Germania, per l’intelligence l’Afd è un partito estremista. Rubio: “Decisione è tirannia”; Germania, l'intelligence dichiara l'Afd pericolo per la democrazia; Germania, l'intelligence tedesca dichiara Afd un «pericolo per la democrazia». Ecco cosa rischia ora il partito. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Germania, l'intelligence dichiara l'Afd "pericolo per la democrazia" - Ora il Parlamento potrebbe chiedere lo scioglimento del partito guidato da Alice Weidel. Salvini: "Gravissimo" ... 🔗msn.com

Germania, l'intelligence tedesca dichiara Afd un «pericolo per la democrazia». Ecco cosa rischia ora il partito - L'ufficio federale per la Protezione della Costituzione ha classificato Afd, il partito guidato da Alice Weidel, come di "estrema ... 🔗msn.com

Germania, l'intelligence: "Afd è un gruppo estremista e pericoloso" - Germania, l'intelligence tedesca dichiara Afd un «pericolo per la democrazia». Ecco cosa rischia ora il partito Ilary Blasi lascia il posto a Veronica Gentili: «Tempo di manovre, Mediaset corre ai ... 🔗msn.com