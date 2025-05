Germania l’AfD dichiarato partito di estrema destra dai servizi segreti Cosa succede ora

partito tedesco Alternativa per la Germania (Alternative für Deutschland, AfD) è stato ufficialmente classificato un "movimento di estrema destra" dall'Ufficio generale per la protezione della Costituzione (BfV), ovvero i servizi segreti interni tedeschi. A darne l'annuncio è stata la stessa agenzia di intelligence, che ha reso pubblica la sua valutazione al termine di un'indagine durata circa tre anni.Questa è la prima volta nella storia moderna della Germania che una formazione politica con rappresentanza parlamentare a livello nazionale viene formalmente definito estremista. Alcune sezioni dell'AfD a livello statale, come quelle negli stati orientali della Sassonia e della Turingia, erano già state precedentemente etichettate come estremiste."Siamo giunti alla conclusione che Alternativa per la Germania (AfD) è un'organizzazione di estrema destra.

