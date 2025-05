Germania i servizi segreti | Afd è di estrema destra La replica | Non ci fermeranno

Germania, i servizi segreti: "Afd è di estrema destra". La replica: "Non ci fermeranno" - Una motivazione che ha portato a classificare Afd come una formazione "di estrema destra". Pronta la replica dei due portavoce del partito, Alice Weidel e Tino Chrupalla: si tratta di una decisione "politica", "un attacco alla democrazia", perché Afd secondo gli ultimi sondaggi è addirittura primo partito in Germania: "Ci difenderemo"

Germania, l’AfD dichiarato partito di estrema destra dai servizi segreti. Cosa succede ora - Berlino, 2 maggio 2025 – Il partito tedesco Alternativa per la Germania (Alternative für Deutschland, AfD) è stato ufficialmente classificato un “movimento di estrema destra” dall’Ufficio generale per la protezione della Costituzione (BfV), ovvero i servizi segreti interni tedeschi. A darne l’annuncio è stata la stessa agenzia di intelligence, che ha reso pubblica la sua valutazione al termine di un’indagine durata circa tre anni. 🔗quotidiano.net

Germania, servizi segreti su AfD: “Partito estremista di destra”, leader Alice Weidel: “Scandalo, decisione politica prima delle elezioni del 6 maggio” - I servizi segreti classificano ufficialmente l’AfD come forza contraria all’ordine democratico: “Ignora la dignità umana”. La reazione del partito: “Manovra del sistema contro l’opposizione” L’AfD è ufficialmente un “partito estremista di destra”. È quanto stabilito dal Bundesverfassungsschut 🔗ilgiornaleditalia.it

Germania, per i servizi Afd è partito estremista. Musk: “Bandirlo è un attacco alla democrazia” - Ignorando la "dignità umana" e perseguendo "azioni dirette contro l'ordine democratico", il partito guidato da Alice Weidel, è ora considerato un partito "decisamente di estrema destra" L'articolo Germania, per i servizi Afd è partito estremista. Musk: “Bandirlo è un attacco alla democrazia” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Germania, l’AfD dichiarato partito di estrema destra dai servizi segreti. Cosa succede ora - “Ideologia etnico-escludente e posizioni xenofobe”. Dopo un’indagine di tre anni l’intelligence tedesca ha classificato “di estrema destra” la formazione che alle ultime elezioni ha preso più del 20% ... 🔗msn.com

In Germania l’AfD è ufficialmente un partito “estremista, pericoloso per la democrazia” - Lo ha stabilito il BfV, i servizi segreti interni. Il partito tedesco di estrema destra è il secondo più votato. "Ci criminalizzano, un duro colpo alla democrazia" ... 🔗dire.it

Berlino replica a Rubio sull'Afd, 'questa è democrazia' - La Germania ha difeso la decisione dei suoi servizi segreti interni di etichettare il partito di estrema destra Afd come gruppo estremista, dopo che il segretario di Stato americano Marco Rubio ha def ... 🔗ansa.it