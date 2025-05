Germania i Servizi interni classificano Afd come destra estrema

Servizio di intelligence interno tedesco, ha classificato Alternative fuer Deutschland (AfD), come accertata organizzazione estremista di destra. I Servizi segreti interni hanno comunicato che il sospetto che il partito stesse perseguendo azioni dirette contro l'ordine fondamentale democratico e libero è stato confermato e, in parti essenziali, è divenuto certo. Finora l'AfD era classificata a livello federale come "caso sospetto" di estremismo di destra: ora l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione compie un ulteriore passo avanti. A causa del "carattere estremista dell'intero partito, che ignora la dignità umana", il Bfv classifica il partito di Alice Weidel come indiscutibilmente estremista di destra. I vicepresidenti del BfV, Sinan Selen e Silke Willems, hanno spiegato che la conclusione sullo status estremista diAfD è giunta al termine di un'indagine durata circa tre anni.

