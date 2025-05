Germania auto travolge folla a Stoccarda | diversi feriti gravi

Un'auto ha travolto un gruppo di pedoni nel centro di Stoccarda oggi 2 maggio 2025, provocando diversi feriti, alcuni in gravi condizioni. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 17.50 nei pressi della fermata della metropolitana Olgaeck. Secondo quanto riportato dalla Bild, una Mercedes Classe G ha investito una folla di persone su un marciapiede.

Orrore a Mannheim, in Germania: un’auto travolge una folla di persone causando almeno due morti e 25 feriti - Orrore a Mannheim, in Germania: un’auto lanciata a folle velocità ha travolto un gran numero di persone che si apprestavano a festeggiare il Carnevale, causando almeno due morti e 25 feriti. Secondo quanto riferito dalla Bild, l’uomo alla guida del veicolo è stato fermato dagli agenti delle forze dell’ordine e arrestato. Orrore a Mannheim, in Germania: un’auto travolge una folla di persone causando almeno due morti e 25 feriti Subito dopo quello che appare a tutti gli effetti come un attentato, è scattata un’operazione nel centro cittadino: al momento “tutte le strade e i ponti che escono ... 🔗lanotiziagiornale.it

Germania, auto sulla folla a Mannheim: diversi feriti - A Mannheim, in Germania, la polizia è impegnata in un’importante operazione nel centro della città e ha invitato i residenti a evitare la zona. Secondo le prime informazioni del portale Mannheim24, l’operazione di polizia riguarda un Suv nero che si sarebbe lanciato sulla folla a gran velocità da Paradeplatz verso la caratteristica Torre dell’acqua, una delle principali attrazioni turistiche della città. 🔗lapresse.it

Germania, auto contro la folla a Mannheim: almeno un morto e diversi feriti - Ancora un attacco con auto in corsa in Germania: un Suv è stato lanciato sulla folla. Il conducente è stato fermto 🔗ilgiornale.it

Germania: auto travolge passanti nel centro di Stoccarda, ci sono feriti gravi - Il fatto avvenuto intorno alle 17:50 nei pressi della fermata della metropolitana Olgaeck. Una Mercedes investe folla di pedoni che attraversavano la strada. Tre i feriti, tra questi una madre con il ... 🔗msn.com