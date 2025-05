Germania auto sulla folla a Stoccarda | un morto e sette feriti arrestato il conducente

autostrade B14 e B27 nel centro della città. Secondo la polizia si è trattato di un tragico incidente 🔗 © Tgcom24.mediaset.it - Germania, auto sulla folla a Stoccarda: un morto e sette feriti, arrestato il conducente L'incidente è avvenuto alle 17:50 a Charlottenplatz, un trafficato incrocio a più corsie tra lestrade B14 e B27 nel centro della città. Secondo la polizia si è trattato di un tragico incidente 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Germania, auto travolge folla a Stoccarda: diversi feriti gravi - (Adnkronos) – Un'auto ha travolto un gruppo di pedoni nel centro di Stoccarda oggi 2 maggio 2025, provocando diversi feriti, alcuni in gravi condizioni. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 17.50 nei pressi della fermata della metropolitana Olgaeck. Secondo quanto riportato dalla Bild, una Mercedes Classe G ha investito una folla di persone su un […] L'articolo Germania, auto travolge folla a Stoccarda: diversi feriti gravi proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Germania, auto sulla folla a Stoccarda: otto feriti, arrestato il conducente - L'incidente è avvenuto alle 17:50 a Charlottenplatz, un trafficato incrocio a più corsie tra le autostrade B14 e B27 nel centro della città. Secondo la polizia si è trattato di un tragico incidente 🔗tgcom24.mediaset.it

Germania, auto sulla folla a Stoccarda: 8 feriti, 3 gravi. Fermato un 42enne. Polizia: “Per ora no prove di attacco” - Un’auto ha travolto un gruppo di persone in un attraversamento pedonale nel centro di Stoccarda, in Germania. L’uomo alla guida, un 42enne, è stato fermato. Le forze dell’ordine ritengono “che si sia trattato di un tragico incidente stradale“. “Secondo lo stato attuale delle indagini e sulla base delle informazioni finora disponibili”, fa sapere la polizia di Stoccarda “al momento non ci sono prove di un attacco o di un atto deliberato”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Germania, auto sulla folla a Stoccarda: numerosi feriti; Germania, auto sulla folla a Stoccarda: otto feriti, arrestato il conducente; Auto sulla folla a Stoccarda: otto feriti. La polizia: Un tragico incidente; Auto sulla folla a Stoccarda: 8 feriti, di cui 3 gravi. Fermato l’autista. 🔗Ne parlano su altre fonti

Germania, auto sulla folla a Stoccarda: ci sono feriti. Fermato il conducente - Un’auto ha investito un gruppo di persone nel centro di Stoccarda, in Germania, e diverse sono rimaste ferite. Lo riporta la Bild. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.50 in Charlottenstrasse, traff ... 🔗msn.com

Stoccarda, auto sulla folla: feriti e panico in strada. Indagini in corso - Germania, auto sulla folla a Stoccarda: ci sono feriti. L’autista è stato bloccato sul posto e preso in custodia. Si indaga sulle cause del gesto. 🔗notizie.it

Auto sulla folla a Stoccarda, tre feriti gravi. Indagini in ogni direzione - Un'auto ha investito un gruppo di persone a Stoccarda, in Germania. Secondo la Dpa, ci sarebbero tre feriti gravi e altre persone rimaste ferite in modo lieve. La polizia ha affermato che il numero de ... 🔗huffingtonpost.it