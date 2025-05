Germania auto sulla folla a Stoccarda | otto feriti arrestato il conducente

autostrade B14 e B27 nel centro della città. Secondo la polizia si è trattato di un tragico incidente

Germania, auto sulla folla a Stoccarda: ci sono feriti. Fermato il conducente - Un’auto ha investito un gruppo di persone nel centro di Stoccarda, in Germania, e diverse sono rimaste ferite. Lo riporta la Bild. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.50 in Charlottenstrasse, trafficato incrocio a più corsie tra la B27 e la Olgastrasse. Una Mercedes Classe G ha investito un gruppo di pedoni sulle strisce pedonali, che portano alla fermata della metropolitana leggera di Olgaeck. 🔗lapresse.it

Germania, auto travolge folla a Stoccarda: diversi feriti gravi - (Adnkronos) – Un'auto ha travolto un gruppo di pedoni nel centro di Stoccarda oggi 2 maggio 2025, provocando diversi feriti, alcuni in gravi condizioni. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 17.50 nei pressi della fermata della metropolitana Olgaeck. Secondo quanto riportato dalla Bild, una Mercedes Classe G ha investito una folla di persone su un […] 🔗periodicodaily.com

Germania, auto sulla folla a Stoccarda: sei feriti - Secondo testimoni oculari, anche una donna con un passeggino è stata investita. L’autista del veicolo è già stato arrestato 🔗imolaoggi.it

Stoccarda, auto sulla folla: feriti e panico in strada. Indagini in corso - Germania, auto sulla folla a Stoccarda: ci sono feriti. L’autista è stato bloccato sul posto e preso in custodia. Si indaga sulle cause del gesto. 🔗notizie.it

Auto sulla folla a Stoccarda, tre feriti gravi. Indagini in ogni direzione - Un'auto ha investito un gruppo di persone a Stoccarda, in Germania. Secondo la Dpa, ci sarebbero tre feriti gravi e altre persone rimaste ferite in modo lieve. La polizia ha affermato che il numero de ... 🔗huffingtonpost.it

Germania, auto sulla folla a Stoccarda: ci sono feriti. Fermato il conducente - Un'auto ha investito un gruppo di persone nel centro di Stoccarda, in Germania, e diverse sono rimaste ferite. Lo riporta la Bild. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.50 in Charlottenstrasse