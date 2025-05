Germania auto sulla folla a Stoccarda | diversi feriti Fermato un uomo Polizia | Nessuna ipotesi esclusa

auto ha travolto un gruppo di persone nel centro di Stoccarda, in Germania. Sul posto ci sono diversi feriti, alcuni in gravi condizioni. Lo scrivono la Polizia e i vigili del fuoco su X. L’autista è stato Fermato. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente stradale.“Le indagini procedono in ogni direzione e non si può ancora escludere nulla”, ha detto una portavoce della Polizia all’Ansa, rispondendo alla domanda se quanto accaduto a Stoccarda, dove un’auto ha travolto un gruppo di persone, sia stato un incidente stradale o un attentato. “L’uomo Fermato non ha provato a fuggire“, ha aggiunto.L’incidente è avvenuto intorno alle 17:50 nei pressi della fermata della metropolitana Olgaeck. Secondo quanto riportato dalla Bild, una Mercedes Classe G ha investito una folla di persone su un attraversamento pedonale. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Germania, auto sulla folla a Stoccarda: diversi feriti. Fermato un uomo. Polizia: “Nessuna ipotesi esclusa” Un’ha travolto un gruppo di persone nel centro di, in. Sul posto ci sono, alcuni in gravi condizioni. Lo scrivono lae i vigili del fuoco su X. L’autista è stato. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente stradale.“Le indagini procedono in ogni direzione e non si può ancora escludere nulla”, ha detto una portavoce dellaall’Ansa, rispondendo alla domanda se quanto accaduto a, dove un’ha travolto un gruppo di persone, sia stato un incidente stradale o un attentato. “L’non ha provato a fuggire“, ha aggiunto.L’incidente è avvenuto intorno alle 17:50 nei pressi della fermata della metropolitana Olgaeck. Secondo quanto riportato dalla Bild, una Mercedes Classe G ha investito unadi persone su un attraversamento pedonale. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Germania, auto sulla folla a Mannheim: diversi feriti - A Mannheim, in Germania, la polizia è impegnata in un’importante operazione nel centro della città e ha invitato i residenti a evitare la zona. Secondo le prime informazioni del portale Mannheim24, l’operazione di polizia riguarda un Suv nero che si sarebbe lanciato sulla folla a gran velocità da Paradeplatz verso la caratteristica Torre dell’acqua, una delle principali attrazioni turistiche della città. 🔗lapresse.it

Germania, auto contro la folla a Mannheim: almeno un morto e diversi feriti - Ancora un attacco con auto in corsa in Germania: un Suv è stato lanciato sulla folla. Il conducente è stato fermto 🔗ilgiornale.it

Ultima ora. Germania, auto sulla folla a Stoccarda: numerosi feriti; Auto sulla folla a Stoccarda: feriti. La Bild: fermato l'autista; Germania, auto sulla folla a Stoccarda: diversi feriti. Fermato un uomo; Germania, auto sulla folla a Stoccarda: tre feriti, arrestato l'attentatore.

