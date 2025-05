Germania auto sulla folla a Stoccarda | 8 feriti 3 gravi Fermato un 42enne Polizia | Per ora no prove di attacco

auto ha travolto un gruppo di persone in un attraversamento pedonale nel centro di Stoccarda, in Germania. L’uomo alla guida, un 42enne, è stato Fermato. Le forze dell’ordine ritengono “che si sia trattato di un tragico incidente stradale“. “Secondo lo stato attuale delle indagini e sulla base delle informazioni finora disponibili”, fa sapere la Polizia di Stoccarda “al momento non ci sono prove di un attacco o di un atto deliberato”.Le persone ferite sono 8 di cui 3 gravi. Almeno una persona, secondo quanto viene comunicato, ha avuto bisogno di essere ricoverata in rianimazione. “Non c’è più pericolo per la popolazione”, scrive su X la Polizia. “Le indagini procedono in ogni direzione e non si può ancora escludere nulla”, aveva detto precedentemente una portavoce della Polizia all’Ansa. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Germania, auto sulla folla a Stoccarda: 8 feriti, 3 gravi. Fermato un 42enne. Polizia: “Per ora no prove di attacco” Un’ha travolto un gruppo di persone in un attraversamento pedonale nel centro di, in. L’uomo alla guida, un, è stato. Le forze dell’ordine ritengono “che si sia trattato di un tragico incidente stradale“. “Secondo lo stato attuale delle indagini ebase delle informazioni finora disponibili”, fa sapere ladi“al momento non ci sonodi uno di un atto deliberato”.Le persone ferite sono 8 di cui 3. Almeno una persona, secondo quanto viene comunicato, ha avuto bisogno di essere ricoverata in rianimazione. “Non c’è più pericolo per la popolazione”, scrive su X la. “Le indagini procedono in ogni direzione e non si può ancora escludere nulla”, aveva detto precedentemente una portavoce dellaall’Ansa. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

