Germania AfD il partito di estrema destra dichiarato un pericolo per la democrazia

partito guidato da Alice Weidel, è ora considerato un partito "decisamente di estrema destra"L'articolo Germania, AfD il "partito di estrema destra" dichiarato un "pericolo per la democrazia" proviene da Il Difforme.

Germania, Afd dichiarato «partito di estrema destra»: «Un pericolo per la democrazia». Cosa cambia - I servizi segreti tedeschi hanno categorizzato ufficialmente Alternative fur Deutschland come «partito estremista», che «ignora la dignità umana» 🔗xml2.corriere.it

Il nuovo governo in Germania sta già litigando su come trattare AfD, il partito di estrema destra - Il nuovo governo tedesco è ancora in fase di formazione, ma i partiti coinvolti, i Cristiano-Democratici (CDU/CSU) di centrodestra e i Socialdemocratici (SPD) di centrosinistra, sono già in disaccordo su quale atteggiamento assumere nei confronti di AfD (Alternative für Deutschland), il partito più forte all’opposizione. Da sempre, verso le frange di estrema destra si applica il cosiddetto Brandmauer, ovvero un “muro di protezione”; i gruppi che fanno parte dell’esecutivo si impegnano cioè a non collaborare mai con AfD e a escluderla dalle cariche nelle istituzioni. 🔗metropolitanmagazine.it

Germania, l’AfD dichiarato partito di estrema destra dai servizi segreti. Cosa succede ora - Berlino, 2 maggio 2025 – Il partito tedesco Alternativa per la Germania (Alternative für Deutschland, AfD) è stato ufficialmente classificato un “movimento di estrema destra” dall’Ufficio generale per la protezione della Costituzione (BfV), ovvero i servizi segreti interni tedeschi. A darne l’annuncio è stata la stessa agenzia di intelligence, che ha reso pubblica la sua valutazione al termine di un’indagine durata circa tre anni. 🔗quotidiano.net

