Germania Afd dichiarato partito di estrema destra | Un pericolo per la democrazia Cosa cambia

I servizi segreti tedeschi hanno categorizzato ufficialmente Alternative fur Deutschland come «estremista», che «ignora la dignità umana»

L’Afd è il secondo partito di Germania grazie al suo fido alleato: la sinistra - Alle elezioni tedesche la Cdu/Csu è prima, crolla fragorosamente la Spd mentre la compagine di Alice Weidel raddoppia i voti. Decisiva l’apertura indiscriminata ai migranti per «aiutare» l’economia. Il risultato, invece, è stato un boom di criminalità fatale per i compagni. Continua a leggere 🔗laverita.info

Germania, sondaggio: Afd: primo partito con 25% - Afd è ora al 25%, con un punto di vantaggio rispetto al blocco conservatore Cdu-Csu che è al 24%. I socialdemocratici sono terzi con il 15% 🔗imolaoggi.it

Il nuovo governo in Germania sta già litigando su come trattare AfD, il partito di estrema destra - Il nuovo governo tedesco è ancora in fase di formazione, ma i partiti coinvolti, i Cristiano-Democratici (CDU/CSU) di centrodestra e i Socialdemocratici (SPD) di centrosinistra, sono già in disaccordo su quale atteggiamento assumere nei confronti di AfD (Alternative für Deutschland), il partito più forte all’opposizione. Da sempre, verso le frange di estrema destra si applica il cosiddetto Brandmauer, ovvero un “muro di protezione”; i gruppi che fanno parte dell’esecutivo si impegnano cioè a non collaborare mai con AfD e a escluderla dalle cariche nelle istituzioni. 🔗metropolitanmagazine.it

In Germania il partito di estrema destra AfD è stato dichiarato un pericolo per la democrazia - Venerdì in Germania l’Ufficio federale della Protezione della Costituzione, in tedesco Bundesamt für Verfassungsschutz (BFV), ovvero i servizi segreti interni del paese, hanno designato il partito di ... 🔗ilpost.it

La Germania ha dichiarato l’AfD “ufficialmente” xenofobo e pericoloso per la democrazia - Lo lo ha stabilito il BfV, i servizi segreti interni. Il partito tedesco di estrema destra è il secondo più votato. Ma per scioglierlo servirebbe il voto in Parlamento e la conferma della Corte Costit ... 🔗dire.it