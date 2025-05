Germania AfD dichiarato partito di estrema destra | ecco perché

Germania l'AfD è stato dichiarato partito di estrema destra. L'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), il servizio di intelligence interno tedesco, ha classificato Alternative fuer Deutschland (AfD), come accertata organizzazione estremista di destra. I servizi segreti interni hanno comunicato che il sospetto che il partito stesse perseguendo azioni dirette contro l'ordine fondamentale democratico e libero è stato confermato e, in parti essenziali, è divenuto certo. AfD è stato il secondo partito più votato alle ultime elezioni in Germania. AfD partito di estrema destra: cosa ha detto la ministra degli Interni Faeser "AfD persegue in modo dimostrabile obiettivi contrari all'ordine democratico liberale e rappresenta un concetto etnico di nazionalità che discrimina interi gruppi della popolazione.

Germania, Afd dichiarato «partito di estrema destra»: «Un pericolo per la democrazia». Cosa cambia - I servizi segreti tedeschi hanno categorizzato ufficialmente Alternative fur Deutschland come «partito estremista», che «ignora la dignità umana» 🔗xml2.corriere.it

Germania, l’AfD dichiarato partito di estrema destra dai servizi segreti. Cosa succede ora - Berlino, 2 maggio 2025 – Il partito tedesco Alternativa per la Germania (Alternative für Deutschland, AfD) è stato ufficialmente classificato un “movimento di estrema destra” dall’Ufficio generale per la protezione della Costituzione (BfV), ovvero i servizi segreti interni tedeschi. A darne l’annuncio è stata la stessa agenzia di intelligence, che ha reso pubblica la sua valutazione al termine di un’indagine durata circa tre anni. 🔗quotidiano.net

L’Afd è il secondo partito di Germania grazie al suo fido alleato: la sinistra - Alle elezioni tedesche la Cdu/Csu è prima, crolla fragorosamente la Spd mentre la compagine di Alice Weidel raddoppia i voti. Decisiva l’apertura indiscriminata ai migranti per «aiutare» l’economia. Il risultato, invece, è stato un boom di criminalità fatale per i compagni. Continua a leggere 🔗laverita.info

Germania, l’AfD dichiarato partito di estrema destra dai servizi segreti. Cosa succede ora - “Ideologia etnico-escludente e posizioni xenofobe”. Dopo un’indagine di tre anni l’intelligence tedesca ha classificato “di estrema destra” la formazione che alle ultime elezioni ha preso più del 20% ... 🔗msn.com

Germania, il partito Afd dichiarato «partito di estrema destra»: «Un pericolo per la democrazia». Ecco cosa cambia - I servizi segreti tedeschi hanno categorizzato ufficialmente Alternative fur Deutschland come «partito estremista», che «ignora la dignità umana» e «sta perseguendo azioni dirette contro l'ordine demo ... 🔗msn.com

In Germania il partito di estrema destra AfD è stato dichiarato un pericolo per la democrazia - Venerdì in Germania l’Ufficio federale della Protezione della Costituzione, in tedesco Bundesamt für Verfassungsschutz (BFV), ovvero i servizi segreti interni del paese, hanno designato il partito di ... 🔗ilpost.it