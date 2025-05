George Clooney nominato al Tony Award per il suo debutto teatrale da record

debutto teatrale di George Clooney potrebbe arricchire ulteriormente la sua collezione di trofei: la star di Hollywood è stata nominata per un Tony Award per la sua interpretazione nel dramma 'Good Night, and Good Luck', adattamento dell'omonimo film del 2005. Lo ha annunciato l'organizzazione American Theatre Wing, che assegna annualmente i premi.

Tony Awards 2025, le nomination: c’è anche George Clooney - Debutto da sogno per George Clooney sul palcoscenico di Broadway. Grazie alla sua performance in Good Night, and Good Luck, il divo di Hollywood ha ottenuto infatti la sua prima nomination ai Tony Awards, gli “Oscar del teatro”. «Non potrei essere più orgoglioso e mi sento fortunato», ha spiegato l’attore all’Hollywood Reporter. «È emozionante ricevere cinque candidature per questa pièce (di cui è anche sceneggiatore, ndr. 🔗lettera43.it

“Non mi interessa quello che dice Donald Trump. Piacergli non è il mio lavoro, il mio lavoro è provare a dire la verità”: parla George Clooney - “Star del cinema di seconda mano e opinionista politico fallito”. Così Donald Trump su George Clooney. Il presidente degli Stati Uniti ha preso di mira l’attore, e attivista democratico, liquidando la sua intervista al programma di informazione televisiva statunitense 60 Minutes come “gonfiata auto propaganda”. Durante il programma Clooney aveva lanciato un appello per la libertà di stampa mentre promuoveva la sua nuova versione teatrale di Good Night, and Good Luck. 🔗ilfattoquotidiano.it

Tutti alla corte di George Clooney a Broadway. Tranne la moglie Amal - Non è facile tornare a teatro dopo quarant’anni di assenza, neppure se sei George Clooney, e gli amici lo sanno bene. Tanto da essere arrivati in massa a Broadway per la prima dello spettacolo Good night, and good luck, adattamento teatrale del film in bianco e nero del 2005 da lui diretto e presentato in anteprima alla 62ma Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. George Clooney debutta a teatro: tanti amici ma manca la moglie Amal Sul red carpet sistemato fuori dal Winter Garden Theatre, prima dello spettacolo, hanno sfilato l’amico di lunga data di Clooney, Richard Kind, ... 🔗amica.it

