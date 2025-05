Gente di facili costumi | la stagione del teatro Pirandello chiude con Flavio Insinna

La commedia ‘Gente di facili costumi’ con Flavio Insinna e Giulia Fiume alla Pergola di Firenze - FIRENZE – Sei giorni di grande teatro alla Pergola di Firenze. Protagonisti, dal 4 al 9 marzo, saranno Flavio Insinna e Giulia Fiume in Gente di facili costumi di Nino Marino e Nino Manfredi, diretto da Luca Manfredi. Un turbine di malintesi, ilarità e malinconie, in sintonia con l’immagine che Nino Manfredi ha lasciato nel ricordo di ognuno. Andato in scena per la prima volta nel 1988, con Nino Manfredi nei panni del protagonista, Gente di facili costumi è considerato, ancora oggi, uno dei testi più eclatanti apparsi sulle scene teatrali italiane negli ultimi decenni. 🔗corrieretoscano.it

Flavio Insinna e Giulia Fiume in "Gente di facili costumi" - Dal 21 al 23 marzo lo spettacolo "Gente di facili costumi" in scena sul palco del Teatro Duse. Andato in scena per la prima volta nel 1988, con lo stesso Nino Manfredi nei panni del protagonista, questo testo è considerato ancora oggi uno dei più eclatanti apparso sulle scene teatrali italiane... 🔗bolognatoday.it

Al Teatro Giordano va in scena 'Gente di facili costumi' con Flavio Insinna - Flavio Insinna e Giulia Fiume sono i protagonisti di ’Gente di facili costumi’ di Nino Marino e Nino Manfredi per la regia di Luca Manfredi, figlio di Nino. Lo spettacolo, organizzato in collaborazione con Puglia Culture andrà in scena al Teatro Giordano di Foggia il 23 e 24 aprile alle 21... 🔗foggiatoday.it

“Gente di facili costumi”. Una commedia brillante tra ironia e tenerezza - Scritta da Nino Marino e Nino Manfredi, vede in scena, al teatro Vittrorio Emanuele di Messina, Flavio Insinna e Giulia Fiume. Regia di Luca Manfredi ... 🔗msn.com