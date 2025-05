Genova si tinge di verde con la Festa Irlandese | musica folk street food e artigianato tipico in piazza della Vittoria

Genova si tinge di verde: da giovedì 8 a domenica 11 maggio arriva la "Festa Irlandese", tappa dell'Irish Experience Tour 2025. piazza della Vittoria si trasforma in un angolo verde smeraldo con tutti i suoni, i sapori e i profumi della tradizione Irlandese. Concerti folk live, street food.

Festa Irlandese 2025 a Genova: street food, musica folk, mercatino e tradizioni - A Genova arriva la Festa Irlandese. Appuntamento in piazza della Vittoria, da giovedì 8 a domenica 11 maggio 2025, ogni giorno dalle ore 12 alle 24. Il cuore della città si colora di verde ... 🔗mentelocale.it

