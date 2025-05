Genoa vs Milan | le probabili formazioni

Genoa vs Milan si giocherà lunedì 5 maggio 2025 alle ore 20.45

Genoa VS Milan: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE 
Nonostante la sconfitta esterna di Como, i liguri, complici i risultati delle dirette concorrenti, hanno ottenuto l'aritmetica salvezza, ed ora proveranno a togliersi qualche soddisfazione come provare a chiudere tra le prime dieci.

I rossoneri sono reduci dalla vittoria esterna di Venezia, la seconda consecutiva nelle ultime due, ma non hanno più molto da chiedere visto che la zona Europa sembra ancora distante, malgrado la matematica non condanni ancora la squadra di Conceicao.

