Genoa-Milan Vasquez | Loro in un buon momento ma al Ferraris …

Vasquez, difensore rossoblù, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida tra Genoa e Milan di lunedì 5 maggio 🔗 Pianetamilan.it - Genoa-Milan, Vasquez: “Loro in un buon momento, ma al Ferraris …” Johan, difensore rossoblù, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida tradi lunedì 5 maggio 🔗 Pianetamilan.it

Approfondimenti da altre fonti

Mandorlini avverte: «Cagliari in un buon momento. Inter? Fuorviante parlare di…» - di RedazioneAndrea Mandorlini ha le idee chiare, ecco il suo pensiero verso Inter Cagliari, così l’ex giocatore e tecnico si prepara alla sfida di Serie A, le parole Andrea Mandorlini a tuttocagliari.net ha parlato del match in arrivo Inter Cagliari. Ecco un estratto: MANDORLINI – «Beh, parlare di turnover all’Inter può essere perfino fuorviante. Abbiamo visto proprio a Monaco di Baviera che quando mancano i due esterni titolari giocano due teorici “rincalzi” che poi fanno la differenza in senso positivo. 🔗internews24.com

Bologna-Milan, Thiaw: “Buon lavoro difensivo. Momento non bello, ma …” - Malick Thiaw, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Bologna-Milan, recupero della 9^ giornata della Serie A 2024-2025 🔗pianetamilan.it

Continua il buon momento del Cesena . Pari in rimonta, ma con l’aiutino del Brescia - BRESCIA1CESENA1 BRESCIA (3-5-2): Lezzerini; Calvani, Adorni, Jallow (36’ st Corrado); Dickmann, Bisoli, Verreth (36’ st Besaggio), Bertagnoli (28’ st Biarnason), Nuamah (42’ st D’Andrea); Moncini, Borrelli (42’ st Bianchi). A disp. Avella, Papetti, Muca, Bertagnoli, Naucci, Olzer, Juric. All.: Rolando Maran. CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Ceesay (21’ st Adamo), Saric (12’ st Tavsan), Francesconi, Bastoni (29’ st Calò), Celia; Shpendi (12’ st La Gumina), Antonucci (29’ st Russo). 🔗ilrestodelcarlino.it

Su questo argomento da altre fonti

Genoa-Milan derby messicano: Vasquez “Gimenez ricorda la mia marcatura” - Johan Vasquez, 30 presenze e 1 gol nella Nazionale messicana. Gimenez, due anni e mezzo più giovane, è a quota 34 con 4 reti. 🔗msn.com