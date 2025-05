Genoa-Milan arbitra Collu | non ci sono precedenti Ma al VAR …

Collu, della Sezione A.I.A. di Cagliari, dirigerà lunedì 5 maggio Genoa-Milan, 35^ giornata della Serie A 20242025

Atalanta, col Venezia arbitra Collu di Cagliari. Maldini sarà in panchina - CALCIO. Sarà il fischietto sardo a dirigere la gara di sabato primo marzo al Gewiss Stadium (ore 15). Sempre più probabile la convocazione dell’ex Monza, Gasperini pronto a confermare il tridente Cdk-Retegui-Lookman 🔗ecodibergamo.it

Fiorentina-Juventus, nessun rinvio per maltempo. Al Franchi arbitra Fabbri - Fiorentina-Juventus domenica 16 marzo alle ore 18 allo stadio Franchi di Firenze. Nessun rinvio per maltempo. Partita valida per la 29esima giornata di serie A diretta da Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Assistenti Peretti e Imperie. Quarto ufficiale Zufferli. Al Var La Penna, Avar Doveri. Fiorentina di Raffaele Palladino reduce dalla vittoria con Panathinaikos in Conference League. Dunque nessun rinvio causa maltempo per Fiorentina-Juventus. 🔗corrieretoscano.it

Così in campo. Allo stadio Fedini arbitra Tassano. Il via alle 14,30 - Di seguito le probabili formazioni della partita Sangiovannese-Siena, in programma questo pomeriggio e valida la 26ma giornata del campionato di Serie D, raggruppamento E. SANGIOVANNESE (3-5-2): Patata; Vietina, Chelli, Fumanti; Pertica, Romanelli, Nannini, Cenci, Gianassi; Nieri, Gaetani. Panchina: Gioli, Della Spoletina, Santeramo, Pertici, Pardera, Foresta, Bargellini, Lombardi, Bocci. Alleatore Bonura. 🔗sport.quotidiano.net

Genoa-Milan, arbitra Collu. Al Var ci sono Gariglio e Mazzoleni - Genoa-Milan, arbitra Collu. Al Var ci sono Gariglio e Mazzoleni Il Milan dovrà aspettare tutto il weekend prima di rientrare in campo. I rossoneri saranno impegnati allo stadio 'Luigi Ferraris' contro ... 🔗informazione.it

Genoa-Milan, svelato l’arbitro del match: tutta la designazione completa - Lunedì sera il Milan scenderà in campo in casa del Genoa. L’AIA ha svelato quale sarà l’arbitro che dirigerà il match ... 🔗msn.com

Serie A, gli arbitri della 35a giornata: Chiffi per Roma-Fiorentina, Lecce-Napoli a Massa - Ecco tutte le designazioni arbitrali per la 35a giornata di Serie A: TORINO – VENEZIA Venerdì 02/05 h.20.45 SOZZA PERETTI – COLAROSSI IV: SACCHI VAR: LA PENNA AVAR: MERAVIGLIA ... 🔗msn.com