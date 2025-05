Gdpr TikTok multata per 530 milioni | Dati trasferiti in Cina

Dati ha annunciato la sua decisione finale a seguito di un’indagine su TikTok chiusa con una multa da 530 milioni di euro. Lo si legge sul sito del garante privacy irlandese. L’indagine è stata avviata dal DPC, in qualità di autorità di vigilanza capofila di TikTok, per esaminare la legittimità dei trasferimenti da parte di TikTok dei Dati personali degli utenti della piattaforma TikTok verso la Repubblica popolare cinese. Inoltre, l’indagine ha esaminato se la fornitura di informazioni agli utenti in relazione a tali trasferimenti soddisfacesse i requisiti di trasparenza di TikTok, come richiesto dal Gdpr. La decisione, presa dai Commissari per la protezione dei Dati e notificata a TikTok, stabilisce che TikTok ha violato il Gdpr per quanto riguarda i trasferimenti dei Dati degli utenti del SEE verso la Cina e i requisiti di trasparenza. 🔗 Milano, 2 mag. (askanews) – La Commissione irlandese per la protezione deiha annunciato la sua decisione finale a seguito di un’indagine suchiusa con una multa da 530di euro. Lo si legge sul sito del garante privacy irlandese. L’indagine è stata avviata dal DPC, in qualità di autorità di vigilanza capofila di, per esaminare la legittimità dei trasferimenti da parte dideipersonali degli utenti della piattaformaverso la Repubblica popolare cinese. Inoltre, l’indagine ha esaminato se la fornitura di informazioni agli utenti in relazione a tali trasferimenti soddisfacesse i requisiti di trasparenza di, come richiesto dal. La decisione, presa dai Commissari per la protezione deie notificata a, stabilisce cheha violato ilper quanto riguarda i trasferimenti deidegli utenti del SEE verso lae i requisiti di trasparenza. 🔗 Ildenaro.it

