Gb alle amministrative trionfa la destra di Farage | ‘notte difficile’ per i Tory

(Adnkronos) – Dopo una notte elettorale segnata da un tracollo per il Partito Conservatore, i risultati delle amministrative in Gran Bretagna consegnano una fotografia chiara: Reform Uk avanza a grandi passi, mentre i Tory crollano e anche il Labour incassa battute d'arresto. I conservatori stanno perdendo due seggi su tre nei consigli locali.

