Gaza Trump | Nella Striscia ci sono meno di 24 ostaggi ancora vivi

sono stati domati gli incendi boschivi divampati sulle colline intorno a Gerusalemme. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere i roghi e ora la situazione è sotto controllo, fa sapere il Servizio antincendio e soccorso di Israele. Sarebbero andati distrutti dalle fiamme circa 5mila acri di terra. Dopo i roghi le autorità avevano dichiarato "emergenza nazionale". Intanto, sono stati rinviati i colloqui tra Iran e Usa che erano previsti a Roma per il 3 maggio: Trump ha minacciato di sanzionare chiunque compri il petrolio iraniano.Trump: "A Gaza meno di 24 ostaggi ancora vivi" Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rivelato di aver appreso di recente che a Gaza ci sono meno di 24 ostaggi vivi. "Su 59, 24 erano vivi, e ora capisco che non è nemmeno questo il numero", ha detto il tycoon durante un evento per la Giornata nazionale di preghiera alla Casa Bianca, stando a quanto riferisce 'The Times of Israel'.

