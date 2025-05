Gaza sull’orlo del collasso Raid anche in Siria

Raid israeliani sulla Striscia di Gaza, ormai al collasso. Tel Aviv colpisce anche in Siria. Un drone ha colpito una nave umanitaria. Servizio di Massimiliano Cochi.

Gaza, Freedom Flotilla: “Nostra nave con aiuti attaccata con i droni”. Croce Rossa: “Operazioni umanitarie sull’orlo del collasso” - Una nave che trasporta aiuti umanitari e attivisti diretti a Gaza è stata colpita da droni mentre si trovava in acque internazionali al largo di Malta nelle prime ore di venerdì, ha affermato la Freedom Flotilla Coalition, ong che gestisce l’imbarcazione. Gli attivisti hanno diffuso un filmato che mostra un incendio su una delle sue navi, ma non hanno indicato chi sia il responsabile dell’attacco né se qualcuno sia rimasto ferito. 🔗ilfattoquotidiano.it

Croce Rossa:Gaza sull'orlo del collasso - 11.37 L'intervento umanitario a Gaza è ormai "sull'orlo del collasso totale". E' quanto afferma la Croce Rossa. "Se gli aiuti umanitari non riprenderanno immediatamente, il Comitato Internazionale della Croce Rossa non avrà più cibo, medicine e beni essenziali", si legge in un comunicato del Comitato. Il governo israeliano blocca da 60 giorni l'ingresso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. 🔗servizitelevideo.rai.it

Iran sotto assedio e Russia riluttante. Il Medio Oriente, intanto, è sull’orlo del collasso - Nelle sale ovattate della diplomazia internazionale si alza la temperatura. Mentre l’amministrazione Trump brandisce nuovamente la minaccia del bombardamento preventivo, la Russia alza la voce e denuncia: “Il mondo si è stancato delle infinite minacce contro l’Iran”. Parole pesanti, quelle pronunciate dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che avvertono: colpire Teheran non porterà alla pace. 🔗it.insideover.com

Croce Rossa: "Gaza è sull'orlo del collasso" - AGI - Le operazioni umanitarie nella Striscia di Gaza sono "sull'orlo del collasso totale". A lanciare l'avvertimento è Comitato Internazionale della Croce Rossa (Cicr), dopo due mesi di blocco totale ... 🔗msn.com

Qatar: "I negoziati su Gaza sono a un punto morto". La Croce Rossa: "Aiuti sull'orlo del collasso". Raid israeliano su Damasco - Il bilancio degli ultimi attacchi israeliani sulla Striscia sale a 31 morti. Trump: 'A Gaza ci sono meno di 24 ostaggi israeliani ancora vivi' (ANSA) ... 🔗ansa.it

La Croce Rossa: 'A Gaza aiuti sull'orlo del collasso'. Raid israeliano su Damasco - Il bilancio degli ultimi attacchi israeliani sulla Striscia sale a 31 morti. Trump: 'A Gaza ci sono meno di 24 ostaggi israeliani ancora vivi' (ANSA) ... 🔗ansa.it