Gaza nuovi radi israeliani sulla Striscia31 morti colpiti i campi profughi di Khan Younis e Bureij Trump | Ci sono meno di 24 ostaggi vivi - VIDEO

raid israeliani a Gaza. Nella notte l'Idf ha condotto una serie di attacchi lungo tutta la Striscia, colpendo diverse località. Secondo quanto riferito dal tycoon gli ostaggi israeliani detenuti da Hamas sarebbero meno di 24.

Nuovi raid israeliani a Gaza, bilancio delle vittime in crescita - GAZA (PALESTINA) (ITALPRESS) – Fonti di Gaza segnalano attacchi aerei avvenuti durante la notte in diverse aree della Striscia, con un bombardamento notturno proseguito a ritmo serrato. Attacchi da parte di aerei israeliani sono segnalati intorno a Khan Younis nel sud di Gaza, così come in diverse aree a sud di Gaza City vicino all’estremità settentrionale della Striscia. Sono segnalati almeno 10 morti nei raidi. 🔗unlimitednews.it

Striscia di Gaza: 40 morti nei nuovi attacchi israeliani, colpiti campi profughi - E' di almeno 40 morti il bilancio odierno dei nuovi attacchi israeliani nella Striscia di Gaza stando ai soccorritori. L'esercito israeliano, che non ha commentato per ora gli attacchi, ha intensificato i bombardamenti aerei. Il portavoce della Protezione civile, Mahmoud Bassal, ha riferito che 16 persone, per lo più donne e bambini, sono rimaste uccise in un raid ad un campo profughi a Khan Younis e altri due (un padre e il figlio) in un attacco alla loro tenda vicino ad Al-Mawassi. 🔗quotidiano.net

Nuovi raid israeliani a Gaza. Bombe su sfollati Khan Yunis - Medioriente. Continuano i raid israeliani nella Striscia dopo la rottura del cessate il fuoco. Hamas denuncia: bombe sugli sfollati a Khan Yunis. Servizio di Alessio Orlandi The post Nuovi raid israeliani a Gaza. Bombe su sfollati Khan Yunis first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Nuovi raid israeliani a Gaza, 31 morti. Damasco, Israele bombarda zona del palazzo presidenziale - Trump: “A Gaza ci sono meno di 24 ostaggi ancora vivi” Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivelato di aver appreso di recente che a Gaza ci sono meno di 24 ostaggi ancora vivi: “Su 59, 24 ... 🔗msn.com

Gaza, “Israele richiama migliaia di riservisti, si va verso l’espansione delle operazioni di terra”. Nuovi raid: almeno 23 vittime - Lo riporta il quotidiano Haaretz. Domenica il premier Netanyahu ha dichiarato che Israele manterrà il controllo militare sulla Striscia ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Gaza strage continua, altre decine di vittime sotto le bombe di Israele: tre stavano solo coltivando un campo - Il 1° maggio 2025, la Striscia di Gaza è stata nuovamente teatro di violenti attacchi da parte dell’esercito israeliano, con raid aerei e bombardamenti che hanno colpito diverse aree densamente popola ... 🔗globalist.it