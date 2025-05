Gaza Freedom Flotilla | Nostra nave con aiuti attaccata con i droni Croce Rossa | Operazioni umanitarie sull’orlo del collasso

nave che trasporta aiuti umanitari e attivisti diretti a Gaza è stata colpita da droni mentre si trovava in acque internazionali al largo di Malta nelle prime ore di venerdì, ha affermato la Freedom Flotilla Coalition, ong che gestisce l’imbarcazione. Gli attivisti hanno diffuso un filmato che mostra un incendio su una delle sue navi, ma non hanno indicato chi sia il responsabile dell’attacco né se qualcuno sia rimasto ferito. “Sembra che l’attacco dei droni abbia preso di mira specificamente il generatore della nave, che ora rischia di affondare con a bordo 30 attivisti internazionali per i diritti umani”, ha affermato la ong in un post sui social media.L’imbarcazione, che sarebbe stata presa di mira due volte da colpi che hanno provocato un incendio a bordo e una breccia nello scafo, ha emesso una richiesta di soccorso dopo essere stata colpita a 17 miglia nautiche (31,5 chilometri) a est di Malta, alla quale Cipro ha risposto inviando una nave, ha affermato Freedom Flotilla, che sta conducendo una campagna per porre fine al blocco degli aiuti umanitari imposto da Israele a Gaza. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Freedom Flotilla: “Nostra nave con aiuti attaccata con i droni”. Croce Rossa: “Operazioni umanitarie sull’orlo del collasso” Unache trasportaumanitari e attivisti diretti aè stata colpita damentre si trovava in acque internazionali al largo di Malta nelle prime ore di venerdì, ha affermato laCoalition, ong che gestisce l’imbarcazione. Gli attivisti hanno diffuso un filmato che mostra un incendio su una delle sue navi, ma non hanno indicato chi sia il responsabile dell’attacco né se qualcuno sia rimasto ferito. “Sembra che l’attacco deiabbia preso di mira specificamente il generatore della, che ora rischia di affondare con a bordo 30 attivisti internazionali per i diritti umani”, ha affermato la ong in un post sui social media.L’imbarcazione, che sarebbe stata presa di mira due volte da colpi che hanno provocato un incendio a bordo e una breccia nello scafo, ha emesso una richiesta di soccorso dopo essere stata colpita a 17 miglia nautiche (31,5 chilometri) a est di Malta, alla quale Cipro ha risposto inviando una, ha affermato, che sta conducendo una campagna per porre fine al blocco degliumanitari imposto da Israele a. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

