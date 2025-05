Gatto sopravvive a caduta di 120 metri nel Bryce Canyon

Una storia di incredibile sopravvivenza arriva dallo Utah, negli Stati Uniti: Mirage, un Gatto soriano di 12 anni, è uscito quasi illeso da una caduta di 120 metri nel Bryce Canyon. Nell'incidente hanno perso la vita i suoi proprietari, Matthew Nannen (45 anni) e Bailee Crane (58), precipitati da Inspiration Point.Mirage, 12 anni, illeso dopo l'incidente in cui sono morti i due proprietariIl Gatto era chiuso in un trasportino nero, ritrovato graffiato e sporco ma intatto. Soccorso inizialmente dal rifugio Pawz Dogs, è stato poi trasferito al centro Best Friends di Kanab, a 112 km dal luogo dell'incidente. Secondo l'ufficio dello sceriffo della contea di Garfield, Nannen e Crane sono morti martedì dopo essere caduti oltre il parapetto dell'Inspiration Point del Bryce Canyon.Mirage, seppur dolorante e arruffato, era vigile, affettuoso e in grado di mangiare e bere.

