Gatti Juve | deciso il futuro del difensore bianconero! Idee chiare da parte della dirigenza ecco cosa succederà

Gatti Juve: è stata presa una scelta per il futuro del difensore bianconero! Idee decise da parte della dirigenza, cosa accadràCome riferito da Giovanni Albanese, Federico Gatti e la Juve sono vicini all’intesa per il rinnovo del contratto. Per il difensore bianconero – attualmente in scadenza nel 2028 – il nuovo termine dovrebbe essere 2029 con facile estensione al 2030: determinante l’adeguamento dell’ingaggio sopra i 2 milioni di euro più bonus. .com 🔗 Juventusnews24.com - Gatti Juve: deciso il futuro del difensore bianconero! Idee chiare da parte della dirigenza, ecco cosa succederà : è stata presa una scelta per ildeldecise daaccadràCome riferito da Giovanni Albanese, Federicoe lasono vicini all’intesa per il rinnovo del contratto. Per il– attualmente in scadenza nel 2028 – il nuovo termine dovrebbe essere 2029 con facile estensione al 2030: determinante l’adeguamento dell’ingaggio sopra i 2 milioni di euro più bonus. .com 🔗 Juventusnews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cosa riportano altre fonti

