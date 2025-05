Garlasco perché si parla oggi del vigile del fuoco e della mamma di Andrea Sempio | cosa sappiamo

Si arricchisce di nuovi e misteriosi elementi il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, la giovane di Garlasco uccisa nel 2007, per il quale Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva. Negli ultimi giorni i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno riacceso i riflettori su una figura finora rimasta ai margini dell'inchiesta: un ex vigile del fuoco in pensione, che si chiamerebbe Antonio. Il suo nome sarebbe emerso durante un colloquio con la madre di Andrea Sempio, il giovane amico di Chiara indagato anni fa e poi scagionato. Ma chi è questo Antonio, e quale legame avrebbe con la donna e con le indagini? Il colloquio tra i militari e la madre di Sempio si è svolto nei giorni scorsi.

