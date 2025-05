Garlasco l’avvocato dei Poggi | Sviluppi su alibi di Sempio? Anche Stasi non lo ha contro di lui 7 gravi elementi

Garlasco che vede Andrea Sempio indagato per l’omicidio di Chiara Poggi in concorso o con Alberto Stasi, la famiglia Poggi, tramite l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, ha fatto sempre sapere di non aver dubbi sulla responsabilità dell’ex fidanzato della figlia che sta scontando 16 anni per il delitto ed è da qualche giorno in semi libertà.“Questi presunti Sviluppi denotano solo una sistematica fuga di notizie rispetto alla attività degli inquirenti che oggettivamente preoccupa. Ma Anche che, qualora detti presunti Sviluppi avessero un qualche fondamento circa l’alibi di Sempio, non intaccherebbero minimamente la accertata responsabilità di Stasi – dice Tizzoni – Come scritto a chiare lettere nelle sentenze, Stasi non solo non ha un alibi – aggiunge il legale – ma ha sette gravi elementi a proprio carico. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, l’avvocato dei Poggi: “Sviluppi su alibi di Sempio? Anche Stasi non lo ha, contro di lui 7 gravi elementi” Da quando è iniziata la nuova indagini sul delitto diche vede Andreaindagato per l’omicidio di Chiarain concorso o con Alberto, la famiglia, tramiteGian Luigi Tizzoni, ha fatto sempre sapere di non aver dubbi sulla responsabilità dell’ex fidanzato della figlia che sta scontando 16 anni per il delitto ed è da qualche giorno in semi libertà.“Questi presuntidenotano solo una sistematica fuga di notizie rispetto alla attività degli inquirenti che oggettivamente preoccupa. Mache, qualora detti presuntiavessero un qualche fondamento circa l’di, non intaccherebbero minimamente la accertata responsabilità di– dice Tizzoni – Come scritto a chiare lettere nelle sentenze,non solo non ha un– aggiunge il legale – ma ha settea proprio carico. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Garlasco, l'avvocato di Andrea Sempio: "Stasi innocente, Chiara Poggi uccisa da serial killer" - A "Mattino Cinque News" il legale Massimo Lovati: "Errore non indagare Alberto Stasi con un avviso di garanzia subito" 🔗tgcom24.mediaset.it

Garlasco, dopo l’omicidio di Chiara Poggi ci furono quattro suicidi: l’opinione di Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi - Il piccolo paese della provincia di Pavia, Garlasco, noto per l’omicidio di Chiara Poggi, continua a far discutere per una serie di suicidi sospetti avvenuti negli anni successivi al delitto del 2007. Nessun legame è mai stato confermato tra questi episodi, ma il numero e le circostanze delle morti lasciano aperti molti interrogativi.Leggi anche: Garlasco, i Poggi: “Allucinante sentire Stasi definirsi innocente” Il caso di Giovanni Ferri e gli altri suicidi Tre anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, il 23 novembre 2010, venne trovato morto l’88enne Giovanni Ferri, in via Mulino, a poco ... 🔗thesocialpost.it

Garlasco, parla l’avvocato di Andrea Sempio: “Stasi innocente, Chiara Poggi uccisa da un killer” - L’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, è intervenuto a Mattino Cinque News tornando a parlare del caso Chiara Poggi e ribadendo la propria convinzione sull’innocenza di Alberto Stasi. «Ho sempre ritenuto, fin dal 13 agosto del 2007, che Alberto Stasi fosse innocente. Questa è sempre stata la mia idea corroborata da alcuni dati in mio possesso. Ciò non significa che Andrea Sempio sia colpevole. 🔗thesocialpost.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Garlasco, l’avvocato dei Poggi: “Sviluppi sull’alibi di Sempio? Non intacca responsabilità di Stasi”; Delitto di Garlasco, l’avvocato della famiglia Poggi: «Preoccupano fughe di notizie»; Delitto di Garlasco: “L’alibi di Andrea Sempio non intacca la accertata responsabilità di Alberto Stasi. Preoccupati da sistematica fuga di notizie”; La mamma di Andrea Sempio convocata dai carabinieri: i dubbi sullo scontrino del parcheggio e sulle istruzioni dell'avvocato dei Poggi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Garlasco, l’avvocato dei Poggi: “Sviluppi sull’alibi di Sempio? Non intacca responsabilità di Stasi” - "Come scritto a chiare lettere nelle sentenze, Stasi", condannato in via definitiva a 16 anni per il delitto di Garlasco, "non solo non ha un alibi - aggiunge il legale - ma ha 7 gravi elementi a prop ... 🔗milano.repubblica.it

Delitto di Garlasco, l’avvocato della famiglia Poggi: «Preoccupano fughe di notizie» - Non avere un alibi non basta per essere sospettato, avverte Tizzoni: «Servono indizi, e Stasi ne ha sette a suo carico» ... 🔗laprovinciapavese.gelocal.it

Delitto di Garlasco: legali dei Poggi, "Stasi resta colpevole" - AGI - "Direi che anche questi presunti sviluppi denotano solo una sistematica fuga di notizie rispetto all’attività degli inquirenti che oggettivamente preoccupa. Ma anche che, qualora detti presunti ... 🔗msn.com