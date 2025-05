Garlasco la mamma di Sempio e il misterioso Antonio L' alibi del figlio Andrea ora traballa

Affaritaliani.it - Garlasco, la mamma di Sempio e il misterioso Antonio. L'alibi del figlio Andrea ora traballa Cosa ha detto di così terribile ai pm, l'ex vigile del fuoco, per far quasi svenire la donna in questura? 🔗 Affaritaliani.it

Garlasco, svelata l'identità dell'uomo misterioso: «Si chiama Antonio, è un ex pompiere». Il rapporto con la mamma di Andrea Sempio (che a sentirlo ha avuto un malore) - Svelata l'identità del nuovo nome spuntato nelle indagini sul delitto di Garlasco. «Si chiama Antonio ed è un ex vigile del fuoco in pensione». A raccontarlo... 🔗leggo.it

Garlasco, perché la mamma di Andrea Sempio è stata convocata dai carabinieri: potrebbe non rispondere - La mamma di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, è stata convocata dai carabinieri del Nucleo investigativo come persona informata dei fatti e oggi alle 10 verrà ascoltata in caserma. Alla donna verranno poste nuove domande sull’alibi del figlio ora indagato per il delitto di Garlasco ma potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere.Continua a leggere 🔗fanpage.it

