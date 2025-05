Garlasco i Poggi sull’inchiesta | Su Sempio non c’è niente Stasi torna alla vita nostra figlia no

Poggi ribadiscono la loro ferma convinzione nella colpevolezza di Alberto Stasi e manifestano profonda perplessità nei confronti della riapertura delle indagini su Andrea Sempio.Secondo Rita Preda e Giuseppe Poggi, tutti gli indizi raccolti fin dal primo processo – dalla mancata dichiarazione della bicicletta nera alle scarpe pulite indossate quella sera – confermano il ruolo di Stasi nell'omicidio della figlia avvenuto il 13 agosto 2007.Di fronte alla prospettiva di un "nuovo processo", i genitori parlano di una ferita che si riapre senza motivo, definendo questa fase "peggiore di 18 anni fa", perché dà l'impressione di ignorare tutto quanto già accertato nei precedenti gradi di giudizio.Pur non opponendosi a nuovi accertamenti, i Poggi ritengono che l'inchiesta stia seguendo un "giro lungo" finalizzato esclusivamente a ottenere la revisione del processo a carico di Stasi, piuttosto che a cercare la verità.

Cosa riportano altre fonti

Nuovi elementi emergono nel caso Garlasco: una telefonata dimenticata riapre l’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi - Riemerge una telefonata tenuta sotto silenzio per 17 anni che potrebbe sconvolgere le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Nel pomeriggio del 13 agosto 2007, una voce femminile, apparentemente in stato di shock, pronunciava le parole «Andrea, aiutami», subito dopo aver annunciato la morte di Chiara. Questo dettaglio, sepolto in un vecchio verbale, è tornato d’attualità con l’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, attirando di nuovo l’attenzione della Procura di Pavia. 🔗caffeinamagazine.it

Nuovi elementi sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ma reperti distrutti: perché sono stati smaltiti - Non solo il Dna di Sempio al centro delle indagini: alcuni reperti, come il pigiama di Chiara Poggi, sono stati smaltiti nel 2022 o distrutti anche per questioni logistiche 🔗notizie.virgilio.it

Delitto Garlasco, scontro tra i legali della famiglia di Chiara Poggi e i pm sulla nuova indagine: il mistero sull'intervista alle Iene di Alberto Stasi - Due processi paralleli, due storie legate al tragico passato del delitto di Chiara Poggi, che si intrecciano, seppur gli esiti sono diversi. Andrea Sempio, un nome che è emerso... 🔗leggo.it

Approfondimenti da altre fonti

