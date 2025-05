Garlasco i genitori di Chiara Poggi in esclusiva a Tgcom24 | Convinti della colpevolezza di Stasi su Sempio non c' è niente

Stasi, dopo soli 10 anni in galera, comincia ad assaporare una prima forma di ritorno alla vita normale. Vostra figlia, Chiara, alla vita non ci tornerà più. Madre: Anche se sapevo che sarebbe arrivato questo momento, adesso che è arrivato non posso fare a meno di pensare che lui pian pianino riprende la sua vita, mia figlia non la riprenderà più. Fin dall'inizio, quando il vostro avvocato, l'avvocato Tizzoni, e il vostro consulente vi hanno mostrato quei sette elementi di forte colpevolezza nei confronti di Alberto Stasi, che poi hanno portato alla sua condanna, siete Convinti della sua colpevolezza. Che cosa vi convince in particolare ? Padre: Un po' tutti gli indizi ci portano ad Alberto Stasi. Il fatto di non aver mai diChiarato di avere la bicicletta nera da donna, il fatto che indossava delle scarpe pulite.

