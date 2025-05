Garbagnate rifiuti abbandonati nel Parco Groane denunce e multe da 5000 euro a un uomo di Arese e a uno di Limbiate

rifiuti abbandonati nel Parco delle Groane a Garbagnate, maxi multe da 5000 euro. Il Corpo di Polizia Locale di Garbagnate, sotto la direzione del Comandante Luca Leone, ha recentemente denunciato e sanzionato altre due persone, per aver effettuato un ingente abbandono di rifiuti nelle campagne comunali. Beccati con le telecamere ad abbandonare rifiuti nel Parco, . 🔗 neldelle, maxida. Il Corpo di Polizia Locale di, sotto la direzione del Comandante Luca Leone, ha recentemente denunciato e sanzionato altre due persone, per aver effettuato un ingente abbandono dinelle campagne comunali. Beccati con le telecamere ad abbandonarenel, . 🔗 Ilnotiziario.net

Ne parlano su altre fonti

Rifiuti abbandonati nel parco dell'Alta Murgia: rimossi vecchi pneumatici e carcasse di auto - Preservare l’integrità di un’area protetta di straordinario valore naturalistico, liberandola dai rifiuti ingombranti che ne deturpano la bellezza. Con questo obiettivo il 28 e 29 marzo si è svolta l’iniziativa Alta Murgia Clean Up, un’operazione straordinaria promossa dall’Ente Parco di... 🔗baritoday.it

Degrado al Parco Galloppo: cancelli danneggiati e rifiuti abbandonati - Il Parco Galloppo di Salerno versa in condizioni di evidente degrado, con cancellate arrugginite, recinzioni piegate e rifiuti abbandonati. I cittadini segnalano una situazione di forte incuria: parti della recinzione sono corrose dalla ruggine e compromesse nella loro stabilità, con sezioni... 🔗salernotoday.it

Blitz degli ispettori 'Civilis' a cavallo: scoperti rifiuti abbandonati nel Parco del Gargano - Durante un controllo a cavallo della pattuglia equestre degli Ispettori Ambientali Territoriali 'Civilis' coordinata da Gianfranco Buccino, sono stati scoperti nuovi abbandoni di rifiuti nella frazione Pastini della Montagna di Manfredonia - zona Parco nazionale del Gargano. "Le foto-denunce... 🔗foggiatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Una montagna di rifiuti abbandonati nel Parco: la Polizia locale di Garbagnate identifica i responsabili e li multa con 5mila euro; Garbagnate, rifiuti abbandonati nel Parco Groane, denunce e multe da 5000 euro a un uomo di Arese e a uno di Limbiate; Fusti pieni di sostanze tossiche abbandonati nel Parco delle Groane a Garbagnate Milanese; Multa di 5000 euro per aver abbandonato rifiuti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Garbagnate, rifiuti abbandonati nel Parco Groane, denunce e multe da 5000 euro a un uomo di Arese e a uno di Limbiate - Rifiuti abbandonati nel Parco delle Groane a Garbagnate, maxi multe da 5000 euro. Il Corpo di Polizia Locale di Garbagnate, sotto la direzione del ... 🔗ilnotiziario.net

Multa di 5000 euro per aver abbandonato rifiuti - Una salata multa e una denuncia penale per coloro che si sono macchiati di abbandono di rifiuti in un’area verde di Garbagnate Milanese Pattuglie della polizia a lavoro Continuano i controlli e le ver ... 🔗primamilanoovest.it

Rifiuti abbandonati lungo le strade del Parco, il messaggio è chiaro: “Chi non rispetta resti a casa” - Pescasseroli - In vista delle festività e dei ponti primaverili, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise lancia un appello accorato a tutti coloro che scelgono queste montagne per rigenerarsi nel ... 🔗terremarsicane.it