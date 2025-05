Gal Gadot sarà la protagonista del thriller del secondo dopoguerra per la regista di Mulan

Galladeldelper ladiLa star di Wonder Woman, Gal, collaborerà con ladi, Niki Caro, al nuovoambientato nel, Ruin. Caro,neozelandese che ha già diretto il film di successo del 2002 Whale Rider e l’adattamento cinematografico del 2017 di The Zookeeper’s Wife, ha recentemente diretto ild’azione di Netflix The Mother con Jennifer Lopez. Nel frattempo,, forse meglio conosciuta per il ruolo di Wonder Woman nell’universo cinematografico DC, è entrata anche nel mondo dei remake live-action Disney interpretando la Regina Cattiva in Biancaneve.Variety,è stata scelta per recitare al fianco di Matthias Schoenaerts (The Old Guard, Supergirl: Woman of Tomorrow) in Ruin, con Caro alla regia. 🔗 Cinefilos.it