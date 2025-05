Gal Gadot e Matthias Schoenaerts protagonisti del nuovo thriller di Niki Caro

Gal Gadot (Wonder Woman) e Matthias Schoenaerts (Ruggine e ossa) saranno i protagonisti di Ruin, un nuovo thriller basato sulla sceneggiatura di Kaz Firpo e Ryan Firpo (Eternals), che ha raggiunto il primo posto nella Black List nel 2017.Diretto da Niki Caro, la regista di titoli come The Mother e Mulan, il film è ambientato tra le rovine della Germania del dopoguerra e segue una prigioniera di un campo di prigionia appena rilasciata (Gadot) costretta a stringere un'improbabile alleanza con un soldato tedesco (Schoenaerts) in una comune ricerca di vendetta su una squadra nazista delle SS.Il film riporta Caro alla Seconda Guerra Mondiale dopo il suo lavoro su The Zookeeper's Wife, un dramma sull'Olocausto per Focus Features, con Jessica Chastain.

