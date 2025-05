Gal Gadot e Matthias Schoenaerts a caccia di Nazisti nel revenge thriller bellico Ruin diretto da Niki Caro

Niki Caro. L'israeliana Gal Gadot e il belga Matthias Schoenaerts saranno protagonisti del revenge thriller post-bellico Ruin, diretto dalla regista di Mulan Niki Caro. La sceneggiatura firmata dagli autori di Eternals Kaz Firpo e Ryan Firpo ha guidato la Black List dei migliori script senza produttore nel 2017 per poi essere acquisita da Marc Butan di MadRiver Pictures, che produrrà con Jaron Varsano e Gal Gadot con la loro compagnia Pilot Wave Motion Pictures e con Niki Caro. Ruin è ambientato nella Germania del secondo dopoguerra e segue una prigioniera di un campo di concentramento appena rilasciata (Gal Gadot) che è costretta

Gal Gadot (Wonder Woman) e Matthias Schoenaerts (Ruggine e ossa) saranno i protagonisti di Ruin, un nuovo thriller basato sulla sceneggiatura di Kaz Firpo e Ryan Firpo (Eternals), che ha raggiunto il primo posto nella Black List nel 2017. Diretto da Niki Caro, la regista di titoli come The Mother e Mulan, il film è ambientato tra le rovine della Germania del dopoguerra e segue una prigioniera di un campo di prigionia appena rilasciata (Gadot) costretta a stringere un'improbabile alleanza con un soldato tedesco

