Gaia il momento più imbarazzante al Concertone

momento di imbarazzo per Gaia. La cantante, sul palco del Concertone del Primo maggio, è stata pizzicata con l'autotune. Si tratta di uno strumento software per la correzione dell'intonazione vocale ormai molto utilizzato dai cantanti, ma anche parecchio criticato. L'imprevisto è accaduto mentre l'artista si apprestava a salutare il pubblico e ringraziare i tecnici del palco del Primo maggio in piazza San Giovanni.Eppure qualcuno ha notato qualcosa di strano nella sua voce. E sui social è scoppiata la polemica. Il motivo è chiaro: l'artista aveva ancora attivo l'autotune, con cui evidentemente si è esibita poco prima. "Un po' di casino per la mia band e per tutte le persone che hanno reso possibile questa giornata – ha detto chiedendo poi l'applauso del pubblico – Tutte le persone che stanno dietro il palco".

