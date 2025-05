Gaia e l’autotune | quando la voce perfezionata ruba la scena al Concertone

Concertone del Primo Maggio, quel momento sacro in cui la musica dal vivo dovrebbe celebrare il lavoro, la passione e. beh, le maestranze, no? E chi meglio di Gaia, ex stella di Amici, per scaldare la piazza con la sua voce potente e il suo carisma? Peccato che, tra un applauso chiesto per la band e un elogio alle persone dietro le quinte, qualcosa sia andato storto. Tipo, l'autotune. Già, quell'effettino magico che trasforma ogni nota in un sogno digitale, ma che, se lasciato acceso mentre parli, ti fa sembrare un robot che ringrazia il pubblico.E così, mentre Gaia incitava a "fare un po' di casino" per i suoi musicisti, la sua voce, alterata dall'autotune, ha fatto boom nelle casse di Piazza San Giovanni. E pure sui social, ma per motivi ben diversi. "Leva l'autotune quando parli!" è stato il grido di battaglia di un utente su X, mentre un altro, con un pizzico di sarcasmo, ha cinguettato: "Ricordate di staccare l'autotune quando il cantante di turno (tipo Gaia) parla e dice tante ovvietà appena finito il pezzo".

